Kunstenaar bouwt auto om tot pizzaoven Erik Kouwenhoven

10 juni 2018

13u44 5 Het leukste van het web Geen spoiler of nieuwe velgen voor de Franse kunstenaar Benedetto Bufalino. Hij toverde een auto om tot een pizzaoven, en is niet aan zijn proefstuk toe.

In oktober 2017 liet hij al zien dat auto's verlichtingsstukken kunnen zijn, buitenstoelen of zelfs een tennisbaan. Ook veranderde hij een auto in een jacuzzi en transformeerde een politieauto in een kippenhok.

Nu besloot Bufalino dat een auto een pizzaoven moest zijn. Hij sloopte de ramen van een oude Ford Mondeo en plaatste metalen panelen in de plaats. Vervolgens verwijderde hij alle onnodige spullen, zoals het stuur en de stoelen. Maar omdat je niet zomaar een vuur kunt stoken in een auto, zelfs niet zonder interieur, gebruikte hij een geïmproviseerde stenen plank die de hoge temperaturen aankan.

De rijdende pizzaoven maakt deel uit van de Franse Culturele Kunstvereniging 2Angles.

