Kraslot als geschenk voor Valentijn blijkt schot in de roos

17 februari 2018

23u49

Bron: Inside Edition 0 Het leukste van het web Romantisch is het misschien niet, maar Don Holmes kwam met Valentijn op de proppen met een kraslot als Valentijnsgeschenk voor zijn vrouw Cynthia. De prozaïsche ingeving van de man uit Iowa bleek evenwel een schot in de roos. Het lotje van 10 dollar (8 euro) was immers goed voor de vette prijs van 100.000 dollar of een omgerekende 80.562 euro.

Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt. Met deze gedachte in het achterhoofd en met Valentijn in het vooruitzicht kocht Don Holmes een kraslot van de 'Casino Riches'-loterij van de Amerikaanse staat Iowa. Niet meteen de meest romantische ingeving, moet zijn vrouw Cynthia (54) gedacht hebben. Tot ze begon te krassen en duidelijk werd dat ze 100.000 dollar rijker was.

Het was nog even bang afwachten bij de validering het lotje in het hoofdkwartier van de loterij in het stadje Clive. "Maar toen de machine daar begon te 'rinkelen', was het hek van de dam", zegt Cynthia.

De werkneemster bij supermarkt Walmart wist met haar geluk geen blijf. "Ik kan nu mijn auto afbetalen. En ons huis!" Een 'Happy Valentine' met terugwerkende kracht.