Kranige 103-jarige Amerikaanse viert genezing van corona met blikje Bud Light LH

28 mei 2020

10u42

Bron: USA Today 3 Het leukste van het web Het coronavirus treft vooral oudere mensen, maar gelukkig zijn er ook heel wat die genezen. In de Amerikaanse staat Massachusetts heeft de 103-jarige Jennie Stejna het virus overwonnen en dat gevierd met een ijskoud biertje op haar bed in het rusthuis waar ze verblijft.

Drie weken geleden was Jennie de eerste die positief testte op het coronavirus in haar rusthuis, maar ze is ook de eerste die genas. Ze had lichte koorts en werd naar een aparte afdeling overgebracht. Jenni besefte dat ze erg ziek was, getuigt haar kleindochter Shelley aan de lokale krant Wicked Local.

Toen haar toestand verslechterde, begon de familie zich voor te bereiden op het laatste afscheid. Ook de eeuweling was "klaar om te gaan”, zei ze zelf. Maar op 13 mei kreeg de familie te horen dat Jennie aan de betere hand was. De kranige 103-jarige met Poolse roots had het virus officieel verslagen.

Het personeel van het rusthuis, waar ondertussen 33 gevallen vastgesteld zijn, gaf de eeuweling onlangs een ijskoude Bud Light om te vieren en Stejna liet het zich duidelijk smaken. Haar liefde voor het biertje komt voort uit haar passie voor honkbal.



