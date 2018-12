Kostuumshow Miss Universe in opvallende thema’s Redactie

11 december 2018

In Chon Buri in Thailand hebben 93 van de mooiste vrouwen ter wereld deelgenomen aan een kostuumparade ter ere van Miss Universe. De dames waren op opvallende wijze uitgedost, met elk een kostuum in een ander thema, zoals: klassieke cultuur, olifanten, schild en speer of… wereldvrede. Op 16 december vindt de finale van Miss Universe plaats.