Koppel test winkel op slogan en valt binnen met stier aan de leiband



jv

21 maart 2019

14u41 0 Het leukste van het web “Alle huisdieren aan de leiband zijn welkom” is het beleid van de Amerikaanse dierenwinkel Petco. Een koppel uit Texas wou een plaatselijk filiaal in Houston daarop eens testen. En dus trokken Shelly Lumpkin en Vincent Browning er, lachend, met hun Watusirund Oliver aan de leiband naar toe.

Tot hun grote verbazing werd het huisdier, een Afrikaanse stier met enorme hoorns, “met open armen” ontvangen in de Petco, liet het koppel weten op Facebook. “Het personeel hier is altijd supervriendelijk en beleefd tegen ons. We komen hier echt graag. Het is met grote voorsprong onze favoriete Petco.”

Geen slechte reclame voor de dierenspeciaalzaak in het Texaanse Atoscocita bij Houston. Het filmpje op Facebook werd al meer dan 560.000 keer bekeken.

Vincent Browning traint Oliver voor rodeo’s en andere shows. Het Afrikaans Watusirund kan je inhuren. Zijn exacte gewicht is niet bekend, maar kan oplopen tot 725 kg. Oliver heeft overigens al vier jaar een eigen Facebookpagina.