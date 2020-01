Koppel rijdt elke avond oldtimer de living binnen en kijkt naar auto in plaats van naar tv ADN

22 januari 2020

12u26

Bron: Iedereen Beroemd 105 Het leukste van het web Martine en Patrick parkeren hun wagen niet in de garage. Nee, zij zetten hun oranje oldtimer gewoon gezellig in de living. “Als er op tv iets is dat ik niet graag zie, kijk ik naar mijn auto”, legt Patrick uit aan ‘Iedereen Beroemd’ op Eén.

“Hij staat hier altijd binnen”, vertelt Patrick. “Het is eigenlijk een beetje als een meubelstuk. Een rijdend meubelstuk.” Zijn vrouw Martine knikt instemmend. “Voor ons is dat geen gebruiksvoorwerp”, zegt ze. “Het is meer een sieraad. En vooral als je dat dan volledig zelf gerestaureerd hebt, heeft dat nog veel meer waarde. Het zou zonde zijn als dat in de hoek in de garage zou staan, onder een zeil. Dan heeft eigenlijk niemand er iets aan.”

Martine geeft nog mee dat de auto ook een beetje nostalgie is. “Ja, want toen die auto gemaakt werd was ik maar 24", vult Patrick enthousiast aan. “Als ik naar die auto kijk, dan voel ik me weer 24.” En hun paradepaardje zo knal in de woonkamer heeft nog voordelen. “Als er op tv iets is dat ik niet graag zie, dan kijk ik naar mijn auto”, aldus Patrick. “Ik kijk de laatste tijd meer naar mijn auto.”