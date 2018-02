Koppel moet wegduiken voor politieachtervolging tijdens nemen trouwfoto’s in Oxford Koen Van De Sype

09 februari 2018

14u33

Bron: Facebook 1 Het leukste van het web Het zal je maar overkomen: je bent net begonnen aan een romantische fotoshoot op je grote dag en opeens moet je wegduiken voor een misdadiger die achtervolgd wordt door een horde politiemensen. Het overkwam de Britse Toby en Becky Eyre in Oxford. “De agenten riepen nog ‘Proficiat!’ door het raampje van hun wagen toen ze met loeiende sirenes voorbij stoven”, vertelt fotografe Annie Crossman.

Het incident gebeurde zaterdag en Crossman postte gisteren het hele verhaal op haar website. Zelf is ze 32 weken zwanger en het was haar laatste trouwreportage voor ze in zwangerschapsverlof ging. En het werd een reportage om nooit meer te vergeten.

Drugsdealer

“Toby en Becky hadden Hinksey Park gekozen als locatie voor hun koppelshoot”, schrijft ze. “Het was vlakbij St Aldates Church, waar ze voor het altaar stonden. We waren nog maar vijf minuten bezig, toen enkele omstaanders ons zeiden dat we uit de weg moesten gaan omdat er een politieactie aan de gang was om een drugsdealer in te rekenen.” (lees hieronder verder)

Veel tijd om na te denken kregen ze niet, want plots kwam de dealer voorbij gespurt, met in zijn kielzog de politie te voet. “Enkele minuten later kwamen er verscheidene politiewagens voorbij”, gaat Crossman verder. “Ze riepen nog ‘Proficiat!’ door het raampje, terwijl ze wegstoven door het park. Becky en Toby konden er gelukkig mee lachen. Ze poseerden even later zelfs met enkele van de politiemannen. Het was een leuke manier om mijn trouwseizoen voor dit jaar af te sluiten.”

Crossman deelde een reeks foto’s op haar website en ook de politie van Thames Valley deelde beelden, op Facebook. Daar werd ook nog gemeld dat er uiteindelijk twee verdachten werden ingerekend. (lees hieronder verder)

Log In or Sign Up to View See posts, photos and more on Facebook.

Thames Valley Police Last Saturday in Oxford... ✅ Man arrested in connection with intent to supply drugs following a chase in a park ✅ Officers photobomb wedding pics 😆 After our officers arrested two men last...

Thames Valley Police Thames Valley Police. 111K likes. The TVP Facebook site cannot be used to report crime. The site is not monitored 24 hours. In an emergency, call 999. For non-emergency enquiries, call 101 (24...

Het koppel zelf is intussen op huwelijksreis, maar reageerde kort op de Facebookpagina van de politie. "We hadden een heerlijke tijd", aldus Becky. "Wat een surreëel verhaal op onze trouwdag. Proficiat aan jullie team, jullie hebben het geweldig gedaan."