Koppel Jurassic Park-fans vestigt record op de bekende attractie van Universal Studios én verlooft zich er

29 augustus 2018

13u53

Bron: Universal Studios Hollywood 0 Het leukste van het web Devin Elston en Chelsea Leon hébben wat met Jurassic Park: The Ride. Dat de wereldbekende attractie van het Universal Studios-pretpark maandag definitief zal sluiten, kon het koppel dan ook niet zomaar laten passeren. Ze deden op de valreep nog een gooi naar het recordaantal ritjes op één dag. En een huwelijksaanzoek kon er in één moeite ook nog af.

Voor vele bezoekers wordt maandag een historische periode naar de nostalgie verbannen. 'Jurassic Park: The Ride' zal dan uitgestorven zijn, om plaats te maken voor de modernere versie 'Jurassic World'. Ook voor hardcore fans Devin Elston en Chelsea Leon uit Californië - al twee jaar samen - zal het een pijnlijk afscheid zijn. Meer wél eentje in stijl: ze vroegen het attractiepark om het record van 60 keer op 'Jurassic Park: The Ride' te mogen verbreken.

Ze mochten én slaagden. Ze hadden 13 uur nodig om 62 opeenvolgende ritten tot een goed einde te brengen. De foto van hun laatste steile duik met het Jurassic-vlot in het water - 25 meter de dieperik in - had nog een verrassing in petto. Toch voor Chelsea. Op Devins T-shirt stonden de gevleugelde woorden: "Wil je met mij trouwen?" Daar moést wel een ja op volgen. Devin kreeg voor de gelegenheid een replica van het busje Barbasol-scheerschuim uit Jurassic Park om de verlovingsring - een speciaal gemaakt stuk amber - in te verbergen.

Universal Studios zat mee in de slag, opende het park vroeger voor het koppel en filmde alles, van begin tot einde. Ze zetten de professioneel gemaakte video op YouTube. Een ordinaire PR-stunt of méér dan dat? Het is hoe dan ook een hartverwarmend, sprookjesachtig en romantisch verhaal, toch?