Koppel heeft een speciaal verzoek voor hun huwelijksnacht IB

01 augustus 2018

01u26

Een Brits koppel heeft wel een heel speciaal verzoek om hun huwelijksnacht nooit te vergeten. Ze willen dat niet alleen hun huwelijksfeest overdag op camera wordt vastgelegd, maar ook hun huwelijksnacht. De dagfotograaf heeft het verzoek beleefd geweigerd en daarom wendt het koppel zich nu tot het wereldwijde web met een oproep. "We beseffen dat dit een ongewoon verzoek is."

Het Britse koppel, dat anoniem is gebleven, is sinds kerstmis 2016 verloofd. De afgelopen jaren hebben ze diep nagedacht over de uitvoering van hun huwelijksfeest. Het stel kwam tot de conclusie dat ze niet alleen de festiviteiten overdag tot in detail vastgelegd willen hebben, maar óók die van de huwelijksnacht. “Zowel mijn verloofde als ikzelf geloven dat onze trouwnacht even belangrijk is als onze trouwdag”, klinkt het in het oproepje. “Het is niet de norm om je huwelijksnacht te laten fotograferen en filmen, maar sinds onze verloving zijn wij het erover eens dat we iemand willen hebben die onze huwelijksnacht filmt. Helaas hebben we tot nu toe niemand gevonden die dit wil doen. We hebben reeds onze eigen cameraman gevraagd, maar hij voelt zich er te ongemakkelijk bij en hij heeft dat nog nooit gedaan.”

“We beseffen dat het een beetje een vreemd verzoek is, maar we willen geen enkel moment van onze dag én nacht vergeten. Vanwege de aard van het verzoek en het feit dat onze trouw al in september is, zijn we bereid om zo’n tweeduizend pond te betalen en staan we open voor onderhandelingen”, schrijft het koppel. “We gaan in september in Cotswolds trouwen maar zullen meer informatie geven als we de juiste persoon gevonden hebben.”

Privacy: “for our eyes only”

“De video is voor persoonlijk gebruik van mijn verloofde en mezelf en daarom is het belangrijk dat we iemand vinden die we voor honderd procent kunnen vertrouwen. Je zoeken iemand die rond 1 uur ’s nachts kan beginnen tot ongeveer drie uur ’s nachts, maar het tijdsschema hangt af van wanneer het feest eindigt etc. We willen graag een mix van stills en bewegende beelden en we willen dat het er professioneel uitziet, dus de belichting in de kamer moet van tevoren al geregeld zijn.”

Het koppel sluit af met een laatste wanhoopskreet. “We zoeken al erg lang naar iemand die dit wil doen en om eerlijk te zijn is dit onze laatste kans om iemand te vinden. Dus als je denkt dat je iemand kent die ons kan helpen, laat het ons alstublieft weten. We weten dat het een vreemd verzoek is, maar het is iets wat we erg graag willen. Alvast bedankt!”

Geïnteresseerden kunnen hier een berichtje naartoe sturen.