Koppel bevrijdt beer die met plastic emmertje over zijn kop rondzwemt Joeri Vlemings

01 juli 2020

10u25

Bron: CNN 10 Het leukste van het web Een Amerikaans gezin uit Wisconsin heeft een jonge beer verlost van een plastic beker waarin zijn kop vastzat. De beer was hulpeloos in het Marsh-Miller Lake aan het zwemmen. Blijkbaar liep het arme dier zo al een paar dagen rond.



Het doet denken aan Winnie de Poeh, die zijn snuit niet uit de honingpot kan houden. Maar dit was écht, daar in Wisconsin. “We wisten dat hij waarschijnlijk niet meer aan land zou kunnen gaan, als we niet zouden ingrijpen”, vertelt Tricia Hurt aan CNN over de gevangen beer. Tricia was zondag samen met haar man Brian en haar zoon Brady in hun bootje aan het vissen op Marsh-Miller Lake. De beer ademde moeilijk. “Hij was maar aan het snorken en puffen, volgens mijn man.”

Een eerste poging om de plastieken koker te verwijderen mislukte, maar na vijf minuten kon zoon Brady de boot perfect achter de beer manoeuvreren, zodat Brian het dier toch kon bevrijden. De familie Hurt was door het dolle heen dat ze de jonge beer hadden gered.



Getuigen aan de oever hadden de heldendaad van de Hurts gezien. In de bar van het resort waar het gezin verbleef, vertelden mensen hen nadien dat de beer al drie of vier dagen met het plastic bakje voor kaasballetjes over zijn kop rondliep. De dierenbescherming was verwittigd, maar had het dier nooit kunnen spotten.

Het gezin filmde de redding van de beer om iedereen te laten zien dat hij oké was. Tricia Hurt zette de beelden op Facebook, waar ze intussen al meer dan 1,2 miljoen keer werden bekeken.



