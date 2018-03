Koopje doen? Nu carnaval gedaan is worden tientallen praalwagens te koop aangeboden rvl

08 maart 2018

11u18

Bron: 2dehands.be 0 Het leukste van het web Nu carnaval achter de rug is, staan ook de bijhorende praalwagens stil. Het sein voor verschillende carnavalsvierders om de wagens voor bewezen diensten te bedanken en op de tweedehandsmarkt aan te bieden. Zo merken ze op zoekertjeswebsite 2dehands.be tientallen praalwagens die te koop worden aangeboden.

"Er is meer dan voldoende aanbod in de feestwagen-categorie", meldt 2dehands.be in een persbericht. "En dat in de meest uiteenlopende thema’s." Voor 3.400 euro word je eigenaar van een driedelig ridderkasteel, inclusief draak en 2 paarden. Een originele en "prijswinnende" praalwagen van Super Mario wordt dan weer aangeboden voor 2.500 euro.

Nog voorbeelden? Fans van de Lion King kunnen terecht in Maasmechelen voor een praalwagen met bijhorende kledij (€ 1.850) of in Brakel voor een andere praalwagen met daarop Simba en Nala.