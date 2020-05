Komiek roept op om te stoppen met de nominatiespam op Facebook: “Besmettelijker dan het coronavirus!” ADN

11 mei 2020

13u11

Bron: Facebook 4 Het leukste van het web Humo’s Comedy Cup-finalist Jasper Posson heeft het gehad met alle nominatiespelletjes die Facebook de laatste tijd overspoelen. In een ludieke video roept hij op om te stoppen met de irritante ‘nominatiespam’. “Het is niet even dodelijk als het coronavirus, maar wel minstens even schadelijk”, betoogt hij. Zijn boodschap helpen verspreiden is simpel. Gewoon even zijn video delen en drie mensen nomineren. Ahum.



“De laatste weken is ons leven ingrijpend veranderd door een virus dat zich enorm snel verspreidt en heel veel impact heeft”, zo vangt de comedian aan in zijn Facebookvideo. “Ik heb het natuurlijk over de Facebooknominatiespam.”

“Het interesseert niemand”

“Je kent het wel - ‘ik nomineer Wouter om de tien platen te posten die zijn muzieksmaak het meeste hebben beïnvloed’. Maar je moet wel elke keer ook zelf iemand nomineren. Die virussen, die spam, die verspreidt zich aan een ratio van tien per besmette personen. Het is dus drie keer zo besmettelijk als het coronavirus. Oké, het is niet even dodelijk maar wel minstens even schadelijk.”

Het is nu vooral zaak om de verspreiding tegen te gaan. Om de curve eigenlijk af te euh... flatten

Zijn oproep is duidelijk. “Het is nu vooral zaak om de verspreiding tegen te gaan. Om de curve eigenlijk af te euh... flatten. Eén, het interesseert niemand welke tien platen uw muzieksmaak hebben beïnvloed en twee, het is niet waar hè. Uw favoriete plaat vroeger was niet van Nick Cave & The Bad Seeds, Wouter. Dat was net zoals iedereen van uw leeftijd ‘Millenium’ van The Backstreet Boys. Maar dat wil jij nu niet meer toegeven, want dat is niet meer cool.”

“Verspreiding tegengaan”

“We kunnen de verspreiding tegengaan”, zo toont Posson zich hoopvol. “En dat gaan we doen door social media distancing. Als je een vermoeden hebt dat uw vrienden zich aan het vervelen zijn en u misschien gaan nomineren, blijf dan gewoon anderhalve meter weg van uw laptop of uw gsm zodat je niet in aanraking kan komen met debielen die u nomineren op Facebook. In tussentijd kan je bijvoorbeeld eens een plaat beluisteren.”

“En graag wil ik ook iedereen oproepen om deze boodschap zoveel mogelijk te verspreiden zodat we echt kunnen duidelijk maken aan de mensen die dit nog altijd aan het doen zijn, dat ze ermee moeten stoppen.” Dat is volgens de komiek heel eenvoudig. “Deel deze video en nomineer dan drie mensen om hetzelfde te doen: delen en nomineren. Zo krijgen we de boodschap tot bij de mensen. Ik dank alvast iedereen die mee zijn schouders onder dit project wil zetten.”