Komiek krijgt briefje over mogelijk nachtlawaai in de bus: hilarische e-mailconversatie is dag op dag 10 jaar oud

Matthias Van den Bossche

08 december 2018

08u30 0 Het leukste van het web Dag op dag tien jaar geleden, op maandag 8 december 2008, begon één van de grappigste virale e-mailconversaties op het wereldwijde web.

De Australische internetkomiek David Thorne kreeg toen een vriendelijk briefje in de bus van Matthew, één van de andere bewoners van een appartementsgebouw in New York. Die ging in het weekend een instuiffeestje organiseren in zijn nieuwe flat. Indien zijn vrienden voor te veel nachtlawaai zouden zorgen in het appartementsblok, volstond het om Matthew even te bellen op het bijgevoegd gsm-nummer. Ook zijn e-mailadres stond op het briefje, en dat moet Matthew zich later wel beklaagd hebben...

Thorne interpreteert het briefje meteen als een uitnodiging, en antwoordt per mail dat hij graag van de partij zal zijn. Hij nodigt prompt een extra vriend uit. Matthew - de twee kennen elkaar niet - antwoordt dat het om een klein privéfeestje gaat, en herhaalt nog eventjes dat het briefje er gewoon is om de buren te waarschuwen voor mogelijk nachtlawaai. Het briefje is helemaal geen uitnodiging. Maar dat lijkt wel preken in de woestijn.

Honderden extra uitnodigingen

Thorne komt nu goed op dreef en begint absurd uit de hoek te komen: een andere vriend van hem was zo boos dat hij niet was uitgenodigd, waardoor de komiek hem wel moet meenemen, ook al heeft die nogal agresssieve kantjes. Ook wil hij enkele honderden uitnodigingen voor het feestje printen en uitdelen. Hij vraagt van Matthew wel 120 dollar om de drukkosten te dekken. Het thema van het feest wordt overigens ‘eighties’, dat heeft Thorne eenzijdig beslist.

Wat volgt zijn nog enkele e-mails heen en weer, waarbij Matthew haast de wanhoop nabij lijkt. De scheldwoorden laat hij niet meer achterwege. De reden waarom Thorne zo te keer gaat, ligt bij het meubilair van die arme Matthew. Thorne zag hem sjouwen met rieten meubels. De komiek haat nu eenmaal rieten meubels.

Of het feestje eigenlijk wel heeft plaatsgevonden, weten we niet. Het doet er weinig toe, feit is dat deze e-mails na al die jaren nog steeds danig op de lachspieren werken.

In datzelfde jaar trachtte Thorne ook een schuld af te lossen met een tekening van een spin met niet acht, maar zeven poten. Ook die e-mailconversatie ging viraal. In 2011 verzamelde Thorne zijn stunts in het boek ‘The Internet Is A Playground’. Het boek stond toen weken in de toptien van de New York Times Best Seller List, de belangrijkste boekenhitlijst van de Verenigde Staten.

