Knotsgek medicijn tegen corona-isolement in Engelse gemeente: inwoners loeien elke avond als koeien HAA

13 april 2020

18u06

Iedere avond om klokslag 18.30 uur wordt er twee minuten luid geloeid in de Engelse gemeente Belper. Niet door een kudde koeien, maar door een deel van de 21.800 inwoners. "Het maakt het binnen blijven draaglijker en het creëert een gevoel van samenhorigheid", legt Jasper Ward het knotsgekke ritueel uit aan de BBC.

“Het is een behoorlijk grimmige tijd, dus als we een beetje gekheid in de dag kunnen stoppen, dan is dat geweldig”, vertelt Ward. Hij lanceerde het bizarre tijdverdrijf drie weken geleden, nadat ook Engeland in lockdown ging in de strijd tegen de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus Covid-19.

De Engelsman dacht dat de inwoners van Belper, in het graafschap Derbyshire in het centrum van Engeland, het ritueel snel beu zouden zijn, of dat ze hem belachelijk zouden maken op het internet. Maar het tegendeel bleek waar.

Zelfs in de supermarkt

Drie weken na het eerste loeiconcert weerklinkt er nog steeds iedere avond om 18.30 uur luid geloei in de Engelse plaats, die bijna 22.000 inwoners telt. Honderden bewoners van alle leeftijden verzamelen steevast aan hun voordeur, staan in de tuin of hangen uit hun venster om twee minuten lang hun beste geloei boven te halen. Zelfs in de supermarkt wordt er mee geloeid door zowel klanten als personeel, dat voor het gekke intermezzo zelfs hun microfoon en speakers inschakelt.

Het gevoel van verbondenheid is enorm in Belper Inwoonster Becki Farrell

“Hoogtepunt van m’n dag”

Volgens inwoonster Becki Farrell zal hierover nog jaren worden nagepraat. “Ik ben erg blij dat hij iets gedaan heeft waar jong én oud aan kan deelnemen en dat de mensen doet lachen”, zegt ze over initiatiefnemer Ward. “Het gevoel van verbondenheid is enorm in Belper.”

Isabel Kennedy neemt al sinds dag 1 deel aan het geloei. “Het is een geweldige manier om de gemeenschap samen te brengen en deel van iets uit te maken in deze gekke en rare tijden. Het is het hoogtepunt van mijn dag”, vertelt ze aan de Britse openbare omroep BBC.

Sinds zondag kunnen deelnemers filmpjes van hun loeiconcert delen op de speciaal hiervoor opgerichte Twitterpagina ThebelperMOO!. Ze kunnen hun loeikunsten ook tentoonstellen aan de wereld via Facebook.

