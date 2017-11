Klungelige overvaller vs. snelle kassierster: 0-1 sam

18u10

Bron: KameraOne 1

In de New Yorkse wijk Queens is een gewapende overval op een filiaal van Dunkin' Donuts de mist ingegaan. Tijdens het afrekenen haalde een klant plots een mes boven, waarna hij op de toonbank sprong om de kassa leeg te halen. De kassierster kon de geldlade echter nog snel sluiten, waardoor de overvaller er bijna met zijn vingers tussenzat en moest afdruipen. Hij griste nog wel zijn bestelling mee.

rv