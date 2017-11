Kleuter zonder armpjes en beentjes zet allereerste stapjes Tom Tates

23u10

Bron: AD.nl 0 Screenshot YouTube Camden Whindon. Het leukste van het web Een vierjarige kleuter die begin 2013 zonder armpjes en beentjes werd geboren heeft voor de eerste keer in zijn leven een stukje gelopen. Camden Whiddon uit de Texaanse stad Denton werd in de woonkamer aangemoedigd door zijn trotse ouders. Het jongetje slaagde er met de nodige inspanningen in op zijn stompjes naar zijn vader toe te bewegen. "Net als mijn broertje Nick".

Katie, de moeder van Camden, filmde het aandoenlijke tafereel in huiselijke kring en zette de beelden op YouTube. In het filmpje is te zien hoe de kleine Camden, die zich volgens zijn ouders nog niet echt bewust is van zijn beperkingen, heel voorzichtig naar zijn vader Cole wandelt.



De vader roept, als het de gehandicapte kleuter lukt zich te verplaatsen: "Ik ben zo trots op je." De moeder laat op dat moment haar tranen de vrije loop. En Camden, kraaiend van plezier: "Ik kan lopen zoals mijn broertje Nick." Vervolgens strekt de vader zijn armen uit naar de kleuter, waarna het mannetje zich met enige aarzeling voorover laat vallen. Op dat moment breekt de spanning en lacht iedereen van geluk.

YouTube Camden loopt in de armen van zijn vader Cole.

Zeldzame afwijking

Camden werd geboren met een zeldzame erfelijke afwijking die Phocomelia heet. Onduidelijk is hoe de afwijking bij Camden heeft kunnen ontstaan. Als beide ouders drager zijn van het gen dat de aandoening veroorzaakt, heeft een een kind 25 procent kans om ermee te worden geboren. Naar verluidt hebben Camdens ouders dat gen niet. "Ik heb tijdens mijn zwangerschap geen alcohol gedronken, geen drugs of medicijnen gebruikt en zo gezond mogelijk gegeten", vertelt de moeder in andere vertederende filmpjes over haar zoontje.

Dat Camden zonder beentjes en armen ter wereld zou komen, werd in 2013 duidelijk toen bij de op dat moment 18-jarige moeder Katie na een zwangerschap van 18 weken een echo werd gemaakt.

Razendsnel

Volgens de vrouw is het echt verbazingwekkend hoe makkelijk Camden om lijkt te gaan met zijn beperkingen. "De meeste mensen die hem voor de eerste keer zien, hebben medelijden met ons zoontje. Maar als hij zich comfortabel voelt, doet hij dingen die ook wij soms voor onmogelijk houden."De moeder van Camden wil met haar filmpjes hoe dan ook iets duidelijk maken. "Onderschat mensen met een handicap of die in een verkeerd lichaam zijn geboren nooit. Kijk naar onze zoon. Hij kon al razendsnel door de kamer rollen en nu dus ook lopen. Hoe geweldig is dat."

YouTube Camden en zijn vader