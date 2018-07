Kleine Skye (3) die beenmergtransplantatie kreeg van vreemde vrouw, is jaren later bloemenmeisje op haar huwelijk IB

Bron: Fox News, Honey Nine, markbroadway.com, 2 Het leukste van het web Toen Hayden en Adrian Ryals vorige maand trouwden in Alabama, hadden ze een speciale gaste op hun bruiloft: hun driejarige bloemenmeisje Skye Savren-McCormick. Het kleine meisje uit Californië werd als baby gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van leukemie. Bij toeval bleek dat oud-studente Hayden de juiste donor was voor de baby. Toen het meisje drie jaar werd, nodigde Hayden haar uit om bloemenmeisje te zijn bij haar huwelijk.

Hayden Ryal studeerde vorig jaar af als psychologe aan de universiteit van Auburn. Als studente had ze zich op de campus laten registeren bij Be The Match, een nationaal register om beenmerg te doneren, aangezien ze ook al bloeddonor was geweest.

Een jaar na haar registratie werd Hayden door Be The Match opgebeld met de boodschap dat ze matchte met een babymeisje dat beenmerg nodig had. Dat baby’tje, geboren in mei 2015, was Skye Savren-McCormick, bij wie in haar eerste levensjaar een zeldzame vorm van leukemie was vastgesteld.

Drie beenmergtransplantaties hielpen Skye om opnieuw gezonde nieuwe bloedcellen aan te maken, maar ze moest tijdens haar ziekte veel doorstaan. Zo moest haar milt verwijderd worden en ontwikkelde ze ook nog kwaadaardige lymfomen in haar ooglid, nek en rug. In totaal bracht het meisje tien maanden aan een stuk door in het kinderziekenhuis van Los Angeles, los van alle afzonderlijke bezoeken voor bloedtransfusies en andere onderzoeken.

Hayden en Skye kenden elkaar niet ten tijde van de donoroperatie en het beleid van Be The Match was om beide partijen minstens een jaar lang anoniem te laten blijven. Hayden stuurde wel een brief naar de organisatie waarin ze uitlegde hoeveel het voor haar betekend had om donor te kunnen zijn.

Ze legde uit dat ze graag de baby die ze had geholpen, zou willen ontmoeten als de ouders daarvoor openstonden. Dat was het geval en al gauw begonnen ze met elkaar te communiceren via mails, telefoontjes en Facebook. Voor haar derde verjaardag stuurde Hayden Skye niet alleen een cadeautje, maar ook een uitnodiging om bloemenmeisje te zijn op haar huwelijk met Adrian.

Toch was het nog even spannend of Skye’s medische conditie goed genoeg zou zijn om naar Alabama af te reizen, maar enkele weken voor de reis werd toestemming gegeven door haar behandelend artsen. Pas op de avond van het proefdiner ontmoetten Hayden en Adrian Skye en haar ouders voor het eerst in het echt. "Skye is de meest fantastische driejarige die ik ooit heb ontmoet", zegt Hayden. "Ze heeft al zoveel moeten ondergaan waar ze niet om gevraagd heeft en wat ze niet verdiend heeft, maar ze blijft er met een geweldige houding voor gaan", zegt een emotionele Hayden. "Ik was vol van vreugde dat ik dit lieve kleine meisje heb mogen leren kennen en dat ze bij ons was op deze dag. Ik voelde me de gelukkigste persoon op aarde."