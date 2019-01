Kledingmerk betaalt jou om te gaan skiën (maar alleen als je expert bent in vallen) HR

31 januari 2019

08u46

Bron: Tenson 0 Het leukste van het web Goed nieuws voor wie van skiën houdt, maar moeite heeft om zich recht te houden op de latten. Het kledingmerk Tenson is op zoek naar matige, onervaren skiërs en wil ze betalen om in Zweden te gaan skiën.

Een ideale job voor wie graag in de bergen vertoeft, maar het talent mist om een zwarte piste af te skiën. Tenson zoekt twee mensen die al skiënd nieuwe kleding willen testen. Het loon bedraagt 25 euro per uur. Daar kan je gelijk mee naar de après-ski.

Voorwaarde is wel dat je skills eerder beperkt zijn. “Je moet een expert zijn in vallen, zowel bij het nemen van liften als op de piste”, meldt de vacature. “In het snowpark bak je er niks van, en als je skibotten gaat huren, loop je nadien minstens twee keer terug omdat je ergens last hebt.”

Vriend mag mee

“We willen innovatieve, functionele kleding testen, van de hoogste kwaliteit”, laat Tenson weten. “Die moet bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden. Dus ook tegen een 50-meter lange val- en glijpartij over een ijzige of hobbelige piste.”

Het merk betaalt je een all-in vakantie in Idre fjäll, één van de grootste skigebieden in Scandinavië, inclusief vier dagen skipas en 8 uur privéles. Om je niet alleen te voelen, mag je een vriend meenemen. Verder skiën jullie gewoon de hele dag doorheen het gebied.

Solliciteren kan hier en nog tot 11 februari.

