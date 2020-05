Klant zonder mondmasker wil berispende supermarktmedewerker te kijk zetten op sociale media, het draait helemaal anders uit mvdb

25 mei 2020

08u21 2 Het leukste van het web Een gefilmde discussie over het dragen van mondmaskers in een Amerikaanse supermarkt draait voor de filmer helemaal anders uit dan voorzien. De filmende klant zonder mondkapje wou een supermarktmedewerker die hem daarover aansprak, te kijk zetten op sociale media. Niet hij, maar de medewerker krijgt volop lof.

Het voorval in een filiaal van Costco (na Walmart de grootste supermarktketen in de VS, red.) in de stad Arvada (Colorado) dateert al van midden deze maand en belandde vorige week op Twitter.



Een klant in de wachtrij voor de kassa begint medewerker Tison te filmen en dreigt ermee de beelden te verspreiden op zijn Instagrampagina “die meer dan 3.000 volgers telt, vooral mensen uit de buurt.” Tison op zijn beurt is helemaal niet onder de indruk. “Hallo iedereen, ik werk voor Costco en vraag deze klant om een mondmasker te dragen omdat dit de veiligheidsrichtlijn van ons bedrijf is, dus draag een mondkapje of...”, waarop hij onderbreekt wordt. “En ik doe het niet, omdat ik ben ontwaakt in een vrij land”, repliceert de filmer.



De supermarktmedewerker neemt hierop de volle winkelkar af. “Mijnheer, nog een fijne dag, maar u bent niet langer welkom in ons warenhuis. U zal moeten vertrekken. Bedankt!”, zegt Tison terwijl hij met de winkelkar wegwandelt en de scheldwoorden van de filmer negeert. “Daar gaat hij met al mijn spullen, ik ben geen f*cking schaap”, sluit de filmer af.

De video belandde op Instagram, maar verdween na enige tijd. Een andere twitteraar deelde de beelden alsnog op de berichtjessite waar ze meteen viraal gingen. Mensen prijzen ‘Tison’ voor zijn vriendelijke, maar kordate aanpak. Hij verdient loonopslag, vinden velen.

De medewerker zelf, reageerde ‘s anderenderdaags. Hij deed dit enkel om andere klanten en medewerkers te beschermen en dankt iedereen voor de steun. Costco voerde de mondmaskermaatregel in op 4 mei. Het aantal coronabesmettingen in Colorado is de grens van 24.000 gepasseerd. Vooral grote steden Denver en Colorado Springs zijn getroffen. Het aantal ziekenhuisopnames heeft de kaap van 4.000 gerond. Toe nu zijn ruim 1.300 corona-overlijdens gerapporteerd.

Thank you for your hard work, Tison. It must be difficult to deal with people like this guy but many members like me, appreciate you very much. Stay safe and God bless. #Tison #TeamTison #Costco Nia Bloom(@ NiaBloom6) link