Klant zet filmpje op pauze en toont kapsel dat hij wil. De kapper geeft hem exact wat hij vraagt Sven Van Malderen

08 januari 2019

21u00

Bron: Daily Mail 0 Het leukste van het web Of een kapper in China voor een speciale snit kon zorgen? Tuurlijk! Al kweet de man in kwestie zich net iets té goed van zijn taak...

De klant toonde via een filmpje op zijn gsm het kapsel van een hip model dat hij graag zou willen hebben. Hij zette het beeld op pauze, waardoor een afspeelknop te zien was. De kapper had dat echter niet door en dacht dus dat het ‘driehoekje’ bij het concept hoorde.

Of hij het echt zo wilde, vroeg de kapper nog. Jazeker, antwoordde de klant. En dus zit hij nu langs beide kanten van zijn hoofd met een wel heel bijzonder motief opgescheept.

De klant in kwestie kan er gelukkig de humor wel van inzien. In een leutig filmpje paradeert hij er zelfs zo fier als een gieter mee rond.

De post met het opmerkelijke verhaal heeft op Weibo -de Chinese versie van Twitter- al tot tienduizenden reacties geleid. “Je kan niet zeggen dat deze kapper zijn job niet ter harte neemt”, luidt de eensgezinde conclusie.