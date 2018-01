Klager: "Uw chocopizza smaakt als hoerenzoon" - Dr. Oetker: "Te gulzig geweest en in uw vinger gebeten?" David van der Heeden EB

Bron: AD.nl 5 Dr. Oetker Een chocoladepizza, wie houdt daar nu niet van?! Het leukste van het web Nergens geldt het aloude spreekwoord ‘wie kaatst moet de bal verwachten’ meer dan op internet. Geen berichtje op Facebook of Twitter blijft ongezien. Bedrijven hebben socialmediateams om vragen van klanten te beantwoorden, of notoire zeurpieten gevat van repliek te dienen. Soms leiden die woordenwisselingen tot hilariteit, zoals bij bakspecialist Dr. Oetker.

Een twitteraar beklaagde zich over de kwaliteit van zijn diepvriespizza van het Duitse familiebedrijf. "Hee Dr. Oetker", schreef de klager luisterend naar de naam Swaglordpredu. "Jullie chocopizza smaakt naar een hoerenzoon." Het marketingteam gaf hem een koekje van eigen deeg en antwoordde: "Zeker te inhalig geweest en in je vinger gebeten."



Op zoveel scherpzinnigheid had de pizzaliefhebber niet gerekend. De klap kwam nog harder aan, toen Dr. Oetker online enorme bijval kreeg om de reactie. Zoals door Dunja Hayali, tv-maakster bij de Duitse omroep ZDF, die als geen ander weet hoe je met internettrollen om moet gaan. Vorig jaar nagelde ze met succes een stalker op Twitter aan de schandpaal.

Positieve feedback

Sinds de tweet over de slecht smakende chocoladepizza heeft het socialmediateam van Dr. Oetker de handen vol. De positieve aandacht heeft ertoe geleid dat vrijwel elk bericht nu vlot van commentaar wordt voorzien. ,,Vrienden bedankt voor alle uiterst positieve feedback'', laat het team weten. "Als het ons door de drukte niet lukt om op alle tweets te reageren, sorry!"



Van de trollende twitteraar hebben ze bij Dr. Oetker geen last meer. Toen zijn bericht en de reactie van de bakkersknechten los gingen op social media werd hij steeds stiller. Swaglordpredu maakte zijn account privé, maar de vloedgolf aan aandacht was niet meer te stuiten. "Dr. Oetker, kun je mijn tweet alsjeblieft verwijderen?", leest zijn openbare profiel nu. "Het was gewoon een grapje."

