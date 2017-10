Killerclown brengt donuts aan huis MVDB

11u56 0 Facebook Hurts Donut Frisco Het leukste van het web Met Halloween in aantocht probeert een donutzaak nabij Dallas een graantje mee te pikken van de hype rond 'It', de horrorfilm met een angstaanjagende killerclown.

Wie donuts bestelt voor thuis, krijgt een horrorclown over de vloer die de zoetigheden komt leveren. Bazin Cheryl Selby van het filiaal van de 'aparte' fastfoodketen Hurts Donut in het stadje Frisco kan de vraag amper bijhouden. Het is manlief die elke maandag en dinsdag verkleed de bestellingen afwerkt. Hij ging al bij meer dan honderd mensen langs. Niet zelden moet hij langs kantoren waar een werknemer zijn collega's de stuipen op het lijf wil jagen. De tien dollar extra bezorgvergoeding betalen ze er gaag bij. Normaal wordt de stunt gestopt na Halloween, eind deze maand.