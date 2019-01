Kijk hoe schattig kitten reageert wanneer agent haar van snelweg redt

05 januari 2019

19u56

Bron: AP 9

De politie van North Kansas City in Missouri verspreidt deze schattige bodycambeelden van agent Jason Smith. Op 20 december zag Smith een kitten moederziel alleen op een betonnen muurtje zitten in het midden van een snelweg. Hij haalde het diertje in zijn wagen, waar de nieuwsgierige poes even de sirene aanzette. Daarna was het knuffelen geblazen!

