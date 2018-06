Kijk hoe automaat van jonge Belgen volledig automatisch smoothies klaarmaakt

01 juni 2018

20u41

"Het is vaak moeilijk om gezond te blijven, want we grijpen snel naar koeken en frisdrank. Nu zorgen wij voor een alternatief als je een kleine honger hebt", zegt Glenn Mathijssen.

Hij en Philippe Hennin presenteren vandaag hun eigen volautomatische smoothiemachine in het studentenrestaurant van de VUB, waar ze allebei afstudeerden als ingenieur. Met de Alberts Smoothie Station hopen de jonge ondernemers volgend jaar internationaal door te breken.

Werking

De automaat biedt de klant een keuze van zes standaard ingestelde smoothies met fruit of groenten. De bedenkers kozen om met vers ingevroren voedsel te werken om zo de kwaliteit van het fruit en de groenten te behouden en ook voor een lange houdbaarheidsdatum te zorgen. De machine is bovendien zelfreinigend.

Eenmaal je een smoothie gekozen hebt, kan je het hele proces van het vullen van de beker tot het bijvoegen van enkel water en het mixen live volgen. "Het zijn pure ingrediënten, met puur water. Het suikergehalte is niet hoger dan 175 gram fruit", vertelt Mathijssen.

Investering

Momenteel is de unieke en gezonde machine op een tiental plaatsen in België te vinden, maar er is al vraag naar over heel Europa en zelfs in Koeweit. De ondernemers beginnen nu aan een nieuwe investeringsronde en hopen in 2019 liefst 100 machines te maken. Begin 2019 zal er al zeker in Londen, Parijs, Rotterdam en Berlijn een smoothiemachine staan.