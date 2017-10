Kijk, een zebrapony! Sander Lindenburg

Het leukste van het web Wie de komende tijd in de buurt van het Nederlandse Raalte in de oostelijke provincie Overijssel een pony ziet lopen die eruitziet als een zebra, kan er bijna zeker van zijn dat het Lola is, het roodbonte rijdier van Marlou Knobben. De creatie heeft ze te danken aan haar moeder.

Marlou's moeder Esther Stroot heeft zeker tweeënhalf uur gedaan over het scheren van de pony van haar dochter.

"Het begon allemaal met de pony van haar broer, die een jachtlijn over zijn rug kreeg. Toen zei Marlou: Nu wil ik ook iets bijzonders." Esther veranderde de 20-jarige pony daarop in een zebra. "Dankzij de rode gloed die tevoorschijn komt, is het effect mooi. Ik heb een foto van een zebra afgeprint en aan de muur van de schuur gehangen. Daarna ben ik gaan scheren. De meeste tijd ging nog zitten in het nawerk, door er met een tondeuse mooie lijnen van te maken.'' Pony Lola onderging het allemaal gelaten. "Ja hoor, die blijft wel staan. Ze is 100 procent betrouwbaar."

Het is niet zo dat Lola 'getekend is voor het leven'. Het dier moet meestal drie keer per winter geschoren worden: "Ik denk dat het over een maand of twee niet meer te zien is."