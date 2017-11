Kiezer laat vals gebit achter in stemlokaal EB

Bij tussentijdse verkiezingen voor het gemeentebestuur van Portland, de grootste stad van de Amerikaanse staat Maine, werd een merkwaardige vondst gedaan. Na de kiesverrichtingen werd in een stemlokaal een vals gebit aangetroffen.

In de stad kon er vorige dinsdag gekozen worden voor onder meer drie nieuwe gemeensteraadsleden. Een van de kiezers vond deze keuze blijkbaar een harde noot om te kraken. Hij of zij schoot er blijkbaar een vals gebit bij in en liet het achter in het stemlokaal in het Merill Auditorium.

Het verloren voorwerp werd overgebracht naar het stadhuis van Portland. Wie de tandjes past, trekke ze aan.