Keuze zat: Litouwer enige passagier op vliegtuig met 188 zitjes jv

03 april 2019

08u27

Bron: AP 0 Het leukste van het web Skirmantas Strimaitis boekte een vlucht van de Litouwse hoofdstad Vilnius naar het Italiaanse Bergamo op 16 maart. Aan boord bleek hij de enige te zijn die dat had gedaan. De man kon kiezen tussen 188 zitjes van de Boeing 737-800.

Strimaitis wou gaan skiën in Italië. Op het vliegtuig wachtte hem een unieke verrassing: hij was de enige passagier. Samen met vijf crewleden en twee piloten vloog hij van Vilnius naar Bergamo in Noord-Italië, een vlucht van meer dan twee uur.

Reisagentschap Novaturas had het toestel gecharterd om een groep Litouwers op vakantie in Italië weer naar huis te vliegen. Om niet leeg naar ginder te trekken, verkocht Novaturas enkeltjes naar Bergamo. Enkel Skirmantas Strimaitis ging op dat aanbod in.