Kerel zet ‘ontrouwe’ meisjes te kijk op Twitter. Eén van hen haalt hem compleet onderuit met één rake opmerking KVDS

28 maart 2018

15u05

Bron: Twitter, News.com.au 14 Het leukste van het web Het is weer de periode van de ‘Spring Breaks’ in de Verenigde Staten en dat gaat steevast gepaard met wilde feestjes. Een jongeman die enkele meisjes te kijk zette op Twitter en suggereerde dat ze hem hun nummer gaven hoewel ze een relatie hadden, heeft zich dat serieus beklaagd. Want dat bleek niet de ware toedracht te zijn en een van de dames gaf hem lik op stuk.

“Ik heb een paar nieuwe vriendinnen leren kennen in Miami”, schreef Fred Young afgelopen donderdag op zijn Twitterpagina bij drie foto’s waarop hij te zien is in het gezelschap van enkele knappe meisjes. “PLOT TWIST: ik heb hun nummers gekregen, maar nu ze weer thuis zijn bij hun vriendjes, antwoorden ze niet meer. Ik mis hen nochtans. Twitter, doe je ding.”

Onschuldig

De post werd meer dan 7.000 keer geliket en 2.000 keer gedeeld. Zo sprong die ook in het oog van Taylor Jordan (21), een van de meisjes op de foto’s. En toen zij het bericht zag, besloot ze het niet over haar kant te laten gaan. Want volgens haar klopte er niets van het hele verhaal. En werd ze te kijk gezet voor iets wat eigenlijk een heel onschuldige ontmoeting was.

Met a couple new girlfriends in Miami. PLOT TWIST: I actually got their numbers, but now they’re back home with their boyfriends and won’t reply 😂. I miss them though 😔. Twitter do ya thang ig 😊 pic.twitter.com/b6JEItcF48 Gilligan(@ LxrdFredo) link

“Mijn vriendinnen en ik leerden die jongen kennen op het strand, waar hij ons enkele shots aanbood”, getuigde ze aan de Australische nieuwssite news.com.au. “Hij vroeg ons een foto en daarna vroeg hij ook mijn nummer, zodat hij me iets kon laten weten over de feestjes die er later die avond plaatsvonden. Uiteindelijk had ik geen extra info nodig over de feestjes en daarom antwoordde ik ook niet toen hij me berichten stuurde.”

Screenshot

Toen een vriendin haar later verwittigde dat Young een bericht over haar op Twitter had gezet en haar een screenshot stuurde, wist ze niet wat haar overkwam. “Ik was ontdaan en het stoorde me”, vertelt ze. “Ik vind het niet leuk als mensen me anders afschilderen dan ik ben of een situatie anders voorstellen dan ze in werkelijkheid is. Het kwam over alsof hij mij en de andere meisjes te kijk zette en ons publiekelijk te schande maakte.”

En dat was voor Taylor een brug te ver. Ze postte een antwoord, waarmee ze de jongeman in een paar woorden compleet onderuit haalde. “LMAO (laughing my ass off, red.), om te beginnen heb ik geen vriendje. Ik heb gewoon niet geantwoord.”

lmao FIRST OF ALL, I don’t have a boyfriend. I just didn’t reply. https://t.co/9Q0AAwYUzG taylor jordan.(@ taywaaaa) link

Dat bleef niet zonder gevolg. “De commentaren vóór mijn antwoord waren erg negatief en suggereerden zelfs dat we goedkope meisjes waren. Hij vond dat hij recht had op een antwoord en toen hij dat niet kreeg, probeerde hij het publiekelijk af te dwingen. Meteen na mijn tweet, was het plotseling maar een grapje en had ik het onnodig op de spits gedreven.”

En ook de toon van de commentaren veranderde. Taylor werd de hemel in geprezen voor haar gevatte antwoord. Bijna 350.000 mensen liketen haar reply en meer dan 80.000 deelden die.

Fred Young blijft echter bij zijn standpunt dat het maar een grapje was. “Mijn vrienden en ik raakten aan de praat met enkele meisjes op het strand en we probeerden te weten te komen wat het beste feestje was dat die avond plaats zou vinden”, zegt hij. “We wisselden ook onze gegevens uit. Na een tijdje had ik erg veel nieuwe contactpersonen in mijn telefoon en daarom vroeg ik Taylor en de meisjes of ik een foto van hen mocht nemen. Zodat ik me hen nog zou herinneren.”

Satire

Later die avond stuurde hij een bericht naar Taylor. “En naar haar alleen”, zegt hij. “Maar ze antwoordde niet. Een week later zag ik opeens heel wat tweets passeren van jongens die meisjes leerden kennen in Miami en hun nummer niet kregen. Ik besloot bij wijze van satire de post te maken die nu helemaal viraal gegaan is. Ik had nooit verwacht dat die zo een weerklank zou hebben. Het was ook niet de bedoeling. Ik had maar 300 volgers op Twitter en dacht dat alleen mijn beste vrienden het zouden zien.”