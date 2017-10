Kattenliefhebbers opgelet: deze prachtige meubels mogen niet ontbreken in jouw interieur IB

Bron: boredpanda.com, okawa-kagu.net 0 rv Met de kattenmeubels willen de Japanse ambachtsmannen hun vaardigheden in de kijker zetten. Het leukste van het web Niet alleen Ikea heeft recent een collectie meubels voor huisdieren gelanceerd, in Japan maakt het collectief Okawa Kagu ook de prachtigste meubels van hoge kwaliteit voor katten.

Het doel van het project is het promoten van de regio Fukuoka, een gebied in Japan waar traditionele ambachten hoog in het vaandel staan. Er zijn zo'n 150 meubelfabrieken in Fukuoka, wat het een van de industriële hoofdplaatsen van het land maakt.



(lees verder onder de video)

De schattige kattenmeubels zijn prachtige kleine replica's van echte meubels en ze zullen tentoongesteld staan in het toerismecentrum van de stad, Okawa Terrazza. Op dit moment worden er nog geen prijzen vermeld, maar wie geïnteresseerd is, kan hier een berichtje sturen voor meer informatie.

Doos

Hou er in elk geval rekening mee dat je kat misschien de doos waar het meubelstuk in verpakt wordt, interessanter vindt dan het eigenlijke meubel!

