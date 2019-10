Kat verstopt zich in bagage van baasjes die naar New York vliegen jv

23 oktober 2019

08u52

Bron: BBC 0 Het leukste van het web Het lijkt erop dat Candy, de kat van Nick en Voirrey Coole, de trip van haar baasjes naar New York niet wou missen. De viervoeter had zich verstopt in de handbagage. Op de luchthaven van het eiland Man ontdekte de security tot haar grote verbazing de kat op de scanner.

“Ze keken ons zo raar aan”, zegt Voirrey Coole over het moment waarop de luchthavensecurity haar kat had betrapt in de handbagage. Het was niet de bedoeling van het koppel om Candy mee te nemen op hun vakantie naar New York, maar daar dacht het dier blijkbaar anders over. Candy zag de trip voor de veertigste verjaardag van baasje Nick ook wel zitten.

Het koppel kon uiteindelijk, met de hulp van het luchthavenpersoneel, de kat meegeven met vrienden en zo hun reis toch verderzetten. Nick en Voirrey Coole zijn de security dan ook erg dankbaar. “Meteen toen ze beseften dat het om een oprechte vergissing ging, begonnen ze gewoon te lachen. Ze waren fantastisch”, aldus Nick. Hij zette het bizarre verhaal op Facebook.