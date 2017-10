Karon heeft voor 52 euro heel vliegtuig voor zichzelf Simone van Zwienen

De Schotse kookboekenschrijfster Karon Grieve betaalde 52 euro voor een vlucht met Jet2 van Glasgow naar Kreta. Voor dat geld bleek ze alle 189 stoelen voor zichzelf te hebben. Ze bleek moederziel alleen, als enige passagier, de vlucht te maken.

Grieve vond het zondagmiddag al verdacht rustig bij de incheckbalie."Ik vroeg voor de grap hoeveel mensen er aan boord zouden gaan. De steward begon te lachen en liet me raden", vertelt ze aan de BBC.





Natuurlijk verwachtte Grieve (57) niet dat ze de enige was. "De steward vertelde dat er drie passagiers zouden zijn." Eenmaal bij de gate bleken die andere twee hun ticket te hebben geannuleerd. Grieve stapte als enige aan boord.

"Surrealistisch"

Surrealistisch, vindt ze zelf. De schrijfster kreeg een vip-behandeling. Ze mocht kiezen waar ze ging zitten, kreeg een gratis maaltijd en de hele crew wist haar naam. Ook de piloot sprak haar vanuit de cockpit persoonlijk toe. "Elke keer als ze een aankondiging deed zei ze 'Hi, Karon'."

Eenmaal geland kreeg ze haar bagage meteen beneden aan de trap van het vliegtuig. "Ik was helemaal relaxed." Volgens luchtvaartmaatschappij Jet2 is het niet ongewoon dat er weinig passagiers meevliegen. "Het was de laatste vlucht van het zomerseizoen, dan hebben we vaker minder boekingen dan normaal."





De Schotse Grieve blijft de komende maand op Kreta om haar boek te schrijven. De kans dat ze bij haar terugkeer naar Schotland weer de beschikking heeft over een privévliegtuig, is volgens Jet2 klein.