Kankerpatiënte Courtney krijgt de verrassing van haar leven (en er komen puppy's aan te pas) TK

23 januari 2018

11u06

Bron: Today News 0 Het leukste van het web Al sinds haar kindertijd heeft Courtney Gessford een heel specifieke droom: ze wil niets liever dan overladen worden door een hoop puppy's. Toen ze te horen kreeg dat ze een vorm van hersenkanker heeft, vreesde de vrouw echter dat haar wens nooit waarheid zou worden. Maar dat was gelukkig buiten haar vriendin Maris gerekend.

Net geen vier jaar geleden, toen ze 24 was, werd er bij Courtney een hersentumor vastgesteld. De vrouw uit Sacramento (Californië) kampte al een tijdje met vreselijke migraines en had een rits andere neurologische symptomen. Uiteindelijk bleek er een gezwel 'ter grootte van een citroen' in haar hoofd te groeien. En de prognose voor haar soort tumor is helaas niet echt goed.

Maar Courtney is een vechter: sindsdien ging ze al drie keer onder het mes, kreeg ze verschillende bestralingen en momenteel ondergaat ze ook een zware chemotherapie. Geen pretje dus, maar gelukkig haalt ze veel troost uit haar hond Clyde. "Hij is zo'n genezende aanwezigheid in mijn leven", vertelt ze aan Today News. "Ik word gewoon blijer als hij in de buurt is."

Dierenasiel

Het bracht haar vriendin Maris Loeffler op een lumineus idee. 'Als één hond al zoveel helpt, wat moet een hoop honden dan doen?', dacht ze. Ze wist ook dat Courtney al van kindsbeen af dol is op puppy's, en besloot om een van haar dromen waar te maken: haar vriendin letterlijk overladen met schattige kleine hondjes.

Dat bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het kostte Maris een jaar om 'operatie puppy' van de grond te krijgen. Ze contacteerde enkele hondenkwekers, maar kreeg telkens een 'njet' te horen. Uiteindelijk stuurde ze een bericht naar Ryan Hinderman, de social media manager van de Front Street Animal Shelter, en die was wél meteen enthousiast. "We zijn altijd op zoek naar manieren om de magische connectie tussen mens en dier te benadrukken. We willen het leven van dieren verbeteren, maar ook dat van de mens. Het was geweldig om zoveel vreugde te geven aan zo'n opmerkelijke jonge vrouw en in één adem aandacht te vragen voor dierenasiels."

Op 7 januari was het eindelijk zover: Courtney kreeg een blinddoek op en werd naar het asiel geleid. Daar mocht ze plaatsnemen in een opblaasbaar zwembad en werd ze vervolgens overladen met schattige beestjes. En haar reactie? Kijk zelf maar: