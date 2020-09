Kaarten uit de hele wereld voor jarige oma Tiny (90) omdat kleindochter niet naar Nederland kan reizen Redactie

Bron: BN DeStem 2 Het leukste van het web Van Brazilië tot Thailand: vanuit de hele wereld zijn er bij Tiny Bartels-Bovee felicitaties op de mat gevallen. Gisteren vierde de Nederlandse vrouw haar 90ste verjaardag. De kaartenactie is een idee van kleindochter Yara Peters, die door het coronavirus de verjaardag van haar oma niet mee kon vieren.

“De postbode zal denken: die zal wel veel internationale contacten hebben”, lacht Bartels-Bovee uit het Brabantse Teteringen. “Normaal krijg ik niet zoveel post, maar nu blijven de kaarten maar binnenkomen. Fantastisch!”, vertelt de kersverse negentiger aan de Nederlandse nieuwssite BN DeStem.

Voor haar op de tafel liggen alvast 68 exemplaren uitgespreid. En dan zijn er ook nog de tientallen kaarten die nog onderweg zijn. “Brazilië, de Verenigde Staten, Thailand, Oostenrijk,... Het zijn er zoveel, dat ik ze nog niet eens allemaal heb kunnen lezen. Geweldig dat mensen dit doen; zoveel moeite voor een mensje dat ze niet eens kennen.”

Kleindochter Yara Peters woont in Zuid-Afrika en bedacht de actie. Eigenlijk zou ze nu in Nederland zijn om de verjaardag van haar oma samen met de familie groots te vieren. Maar door corona konden zowel de reis als het feestje niet doorgaan.

“Om haar toch een onvergetelijke negentigste verjaardag te bezorgen, leek het ons super om haar te verwennen met kaarten van all over the world”, zegt ze. Ze deed daarom een oproepje in de Facebookgroep 'Wereldvrouwen', waarvan Nederlandse vrouwen van over de hele wereld lid zijn. Zo'n honderddertig mensen gaven aan een kaartje te sturen.

Gek op elkaar

De band tussen Peters en haar oma is bijzonder. “Ik ben enig kind en mijn oma's enige kleinkind. Voor mij is ze niet alleen mijn oma, maar ook mijn beste vriendin. We hebben altijd ontzettend veel plezier samen.”

Zes jaar geleden verhuisde Yara naar Zuid-Afrika en als ze in Nederland is, logeert ze zoveel mogelijk bij oma. Bartels-Bovee: “Ze is echt gek op me en ik op haar. Dat is al van jongs af aan zo. We lijken erg op elkaar; we houden allebei van lachen. Echt iets voor haar om zoiets te organiseren.”

De kaarten zijn een schot in de roos, want oma verzamelt ook nog eens postzegels. “Het is zo mooi om al die postzegels uit alle landen te zien. Ik ga ze allemaal losmaken en in mijn album stoppen. De kaarten hang ik straks allemaal op in de woonkamer. Ik hoef me voorlopig dus niet te vervelen.”

Toch nog jarig

Door alle kaarten en een lunch met haar dochter en schoonzoon voelde ze zich gisteren toch nog helemaal jarig. En hopelijk kan ze haar verjaardag rond Kerstmis alsnog met kleindochter Yara vieren; door versoepeling van de coronaregels hoopt Peters dan wel af te kunnen reizen naar Nederland. “Door corona moeten we toch blijven oppassen, dus ik durf me er niet te veel op te verheugen. Maar het zou ontzettend leuk zijn om haar weer te zien”, besluit Bartels-Bovee.