Justin (9) met de limo naar laatste chemo Leny van den Belt

20u20

Bron: AD.nl 1 Het leukste van het web De Nederlandse leukemiepatiënt Justin Hoogervorst (9) raakte vorig jaar bij de noorderburen bekend door zijn inzamelingsactie voor Stichting Kanjerwens, een organisatie die zich inzet om wensen te vervullen van ernstig zieke kinderen . Die maakte van zijn rit naar het ziekenhuis voor zijn laatste chemokuur vandaag een feestje, compleet met limousine en politiebegeleiding.

Twee jaar lang hield de levensbedreigende ziekte acute lymfatische leukemie Justin en zijn familie in zijn greep. Drieënnegentig keer moest hij naar het ziekenhuis in Amsterdam om een chemokuur te ondergaan, met tussendoor nog allerlei onderzoeken en nare beenmerg- en ruggenmergpuncties. Een meterslange veelkleurige kralenketting herinnert aan alle bezoekjes.

Ondanks zijn ziekte begon Justin vorig jaar met het inzamelen van gsm's en printercartridges voor Stichting Kanjerwens die wensen van doodzieke kinderen vervult. De actie heeft inmiddels vijftienhonderd euro opgebracht. "En er komt nog vierhonderd euro aan", zegt Justins moeder Sansiaray. "Er komen nog altijd mobieltjes binnen en we gaan er ook gewoon mee door.’"

140 km per uur

Hoewel Justin uit Zevenhoven (provincie Zuid-Holland) al een jaar ‘schoon’ is, moest hij doorgaan met chemo’s. Vandaag was de laatste keer. Peter Visser van Stichting Kanjerwens vond dat Justin nu zelf maar eens een vip-behandeling moest krijgen. Klokslag 10.00 uur stond er een witte limo voor de deur, groot genoeg voor vader Gerard, moeder Sansiaray, zijn broertjes Kelvin en Robin en vriendje Dave.



Twee politieauto's begeleidden de limo over de snelweg naar het ziekenhuis. "Het was geweldig", vertelt Sansiaray na afloop. Justin is nog altijd sprakeloos, dus zij doet het verhaal. "De politieauto’s zetten hun sirenes aan en we mochten door rood rijden. Op de snelweg moest iedereen de vijfde baan vrijmaken, zodat wij met 140 kilometer konden doorrijden."

Feest

Ook in het ziekenhuis was het feest. Hij kreeg er cadeautjes van dokters en verpleegkundigen die hem hebben begeleid. Mama Sansiaray vertelt dat het gezinsleven te lijden heeft gehad onder Justins ziekte. "Het was zwaar. Justin moet nu nog 3 maanden medicijnen slikken om zijn weerstand te verhogen, maar we hoeven pas over 6 weken terug om bloed te prikken. Hij gaat weer naar school en mag voetballen en fietsen. We krijgen eindelijk weer een normaal leven."