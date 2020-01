Jumbo blaast frikandellenhype nieuw leven in met frikandel speciaalsalade Redactie

21 januari 2020

17u42

Bron: BN DeStem 2 Het leukste van het web Na de frikandelpizza, de frikandelvlaai en zelfs frikandelijs leek de frikandellenhype in Nederlandeen beetje te zijn ingedut. Jumbo doet nu echter een nieuwe duit in het zakje. Sinds kort ligt in enkele filialen in Nederland de frikandel speciaalsalade in de schappen.

“We willen onze klanten verrassen, onder meer door het aanbieden van spraakmakende producten”, zegt een woordvoerder aan de Nederlandse krant BN DeStem. En spraakmakend is de frikandel speciaalsalade zeker. Op een Facebookbericht van het filiaal in het Limburgse Panningen werd ruim 23.000 keer gereageerd.

De reacties variëren van toon. De een kan niet wachten om te proeven, de ander steekt zijn walging niet onder stoelen of banken. Walging of niet, de frikandel speciaal salade gaat wel vlot over de toonbank, klinkt het. Het product was korte tijd uitverkocht, maar is inmiddels weer verkrijgbaar.

Frikandellentrend

Jumbo sluit zich met hun gloednieuwe salade aan in een rijtje van andere supermarktketens die experimenteerden met de frikandel. Zo deed de Lidl menig wenkbrauw fronsen met de introductie van de frikandelpizza.

Aldi wist het zowaar nog gekker te maken. In 2017 lag een korte periode heuse frikandellenvlaai in de Nederlandse schappen. De supermarkt werd geïnspireerd door een Limburgse bakkerij. Een Utrechtse ijscoman ging nog een stapje verder: hij ontwikkelde frikandellenijs.

Of de frikandel speciaal salade van de Jumbo een blijvertje is, moet nog blijken. Als er voldoende vraag naar is, zal het product definitief in de schappen van de Jumbo komen te liggen, stelt de woordvoerder. Voorlopig is niet duidelijk of het product ook naar België komt, maar het is in elk geval verkrijgbaar in de webshop.