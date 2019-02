Julien verwacht badpak voor zijn vrouw, de postbode geeft hem gouden munten en goudstaven Sven Van Malderen

04 februari 2019

22u26

Bron: 20 Minutes 0 Het leukste van het web Foutje van de postbode: in plaats van een badpak kreeg Julien Chagnot een stapel gouden munten én goudstaven overhandigd. De 27-jarige Fransman besliste echter meteen om het spel eerlijk te spelen en trachtte de rechtmatige eigenaar te bereiken.

Zaterdagochtend stond de postbode aan de deur voor het huis van Chagnot in Vannes. “Hij had een pakje bij. Niet zo vreemd, want ik verwachtte een nieuw badpak voor mijn vrouw. In maart vertrekken we op vakantie naar Vietnam.”

De bestelling voelde echter verdacht zwaar aan. Toen Chagnot het pakket opendeed, schitterde het voor zijn ogen: hij zag gouden munten die geslagen waren in het begin van de twintigste eeuw. Maar ook goudstaven van 20 en 50 gram, goed voor een totale waarde van zo’n 20.000 euro.

“Bedankt voor mijn eerlijkheid”

Op het pakje stond helaas niet zijn adres. Chagnot besloot de waardevolle buit zelf naar de rechtmatige eigenaar te brengen, twee kilometer verderop. Maar daar was niemand thuis.

Richting politie dan maar... “De agenten hebben foto’s genomen en mij bedankt voor mijn eerlijkheid. Toen ik de gelukkige nog eens probeerde te contacteren, kreeg ik hem plots aan de lijn. Ik legde uit wat er gebeurd was, hij mocht zijn eigendom komen ophalen aan het commissariaat.” Op dat badpak is het intussen nog altijd wachten...