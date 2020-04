Journalist stelt camera slecht in en blijkt geen broek aan te hebben tijdens verslag KVDS

29 april 2020

17u33 0 Het leukste van het web Een Amerikaanse journalist is vestimentair onderuit gegaan toen hij vanuit zijn huis verslag uitbracht in de populaire ochtendshow ‘Good Morning America’, op televisiezender ABC.



Will Reeve – zoon van overleden Superman-acteur Christopher Reeve – vertelde over de apotheek van de toekomst die medicijnen via drones aan huis zal brengen. Hij had zijn camera zelf ingesteld voor de reportage, maar bleek dat niet op de juiste manier te hebben gedaan. Op het moment dat het camerabeeld weer naar de studio ging, was plots duidelijk te zien dat hij geen broek aan had.

Flater

Reeve kon er gelukkig zelf mee lachen en postte een beeld van zijn flater op Twitter. “Daar ben ik... op de meest hilarische en beschamende manier”, schreef hij erbij.



In een latere tweet vertelde hij ook hoe het precies fout was gegaan. “In een poging om efficiënt te zijn, had ik me deze morgen een beetje te snel klaargemaakt voor de training na mijn verslag voor ‘Good Morning America’”, schreef hij. “De camerahoek, enkele vrienden, familieleden en vele honderden vreemden op sociale media deden me mijn ochtendroutine herbekijken.”

I have ARRIVED*



*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr Will Reeve(@ ReeveWill) link

“Alle vestimentaire tips van mensen die een broek, een riem en schoenen dragen tijdens hun videocalls voor het werk van thuis uit, zijn heel welkom. En nu weer aan het werk. Met een broek aan”, klonk het nog.

Zijn publiek op Twitter leek zich er niet aan te storen. Integendeel. Reeve kreeg zelfs complimenten voor zijn benen en de suggestie om de volgende keer ook zijn hemd uit te laten.

Herkenbaar

Anderen vonden het dan weer heel herkenbaar. “We zitten al twee maanden allemaal in ons ondergoed. Dankzij jou voelen we ons weer normaal”, klonk het onder meer.