Jordan (30) redt twee achtergelaten puppy's, zegt job op en reist met schattige hondjes door de VS Joeri Vlemings

31 januari 2018

13u22

Bron: Business Insider 0 Het leukste van het web Jordan Kahana is een internethit. In 2016 trof de 30-jarige Amerikaan twee achtergelaten puppy's langs de kant van de snelweg aan. Jordan nam ze na verzorging zelf in huis en vertrok met de hondjes op reis. Op YouTube en Instagram samen rondde de dertiger de kaap van 90.000 volgers. De geposte beelden van Jordan met met Sedona en Zeus zijn vaak adembenemend.

Een onverlaat liet de twee kleine honden achter op een afgelegen snelweg in Arizona. Jordan zag ze, toen hij in december 2016 op weg naar Colorado was om er met vrienden nieuwjaar te vieren. Hij stopte en bracht de puppy's in allerijl naar de dierenkliniek. De hondjes, een mix tussen een Duitse herder en een bordercollie, waren maar acht weken oud en bijna helemaal uitgedroogd. Jordan besloot er zelf voor te zorgen.

De Amerikaan stopte ook met werken om zo veel mogelijk te reizen, zoals hij eerder al gepland had. "Ik had in november een oneway-ticket naar Bali gekocht en zou in maart vertrekken", zegt Jordan aan Business Insider. "De puppy's wijzigden die plannen, maar ik wou nog altijd reizen. Geen internationale avonturen dan maar: road trips zouden ons ding worden!"

En dus vertrok Jordan om de VS te doorkruisen met de "avontuurlijke ploeg", zoals hij zichzelf en zijn schattige honden, Sedona en Zeus, noemt. Samen maalden ze meer dan 50.000 km af, door 35 Amerikaanse staten en 12 nationale parken. Ze reisden ook tot in West-Canada. Indrukwekkend, als je de kaart hierboven bekijkt.

Onderweg werkte hij vaak freelance en om de kosten te drukken logeerde hij soms bij vrienden. Maar wat al snel opviel, waren de fantastische vakantiekiekjes, die een enorm succes op sociale media werden.

Jordan zegt dat Sedona en Zeus hem "dwongen om een ochtendmens te worden". "Zonder fout wekken de pups mij elke ochtend tussen half zeven en zeven uur om te gaan wandelen." Hij moest natuurlijk ook rekening met zijn bijzondere reisgezelschap en sporadisch zijn plannen aanpassen in functie van de honden. Maar wie zijn reisschema én zijn foto's bekijkt, kan alleen maar jaloers zijn.

Hier kan je de Instagramaccount van Jordan Kahana volgen.

On an endless pursuit for the best views 🕵🏻‍♂️🐺🐺 Een foto die is geplaatst door null (@jordankahana) op 20 dec 2017 om 03:00 CET

After 5 weeks on the road we faced our toughest test. The Kelso Dunes in the Mojave Desert was the most challenging hike, to date. A crazy incline and sand sliding you back down the hill with every step. We persevered to make it to the peak in time for the golden hour. This adventure was max effort and provided a max reward 🌄 #AdventureSquad #MaxEffort #GoldenHour Een foto die is geplaatst door null (@jordankahana) op 14 dec 2017 om 23:01 CET

Highway to the Adventure zone 🏜 Een foto die is geplaatst door null (@jordankahana) op 19 aug 2017 om 00:04 CEST

Beans, beans, the musical fruit. The more you eat, the more you 🙊 Een foto die is geplaatst door null (@jordankahana) op 26 jul 2017 om 01:43 CEST

They’re still a handful, just not as literal 😆 Een foto die is geplaatst door null (@jordankahana) op 08 jan 2018 om 03:20 CET

My favorite time of year to be in the mountains ⛰ Een foto die is geplaatst door null (@jordankahana) op 21 dec 2017 om 01:46 CET

Counting down the year with adventure 🌐 Een foto die is geplaatst door null (@jordankahana) op 27 nov 2017 om 04:28 CET

Today is the day. Make it happen ✨ Een foto die is geplaatst door null (@jordankahana) op 24 nov 2017 om 23:43 CET

Your future is whatever you make it. So make it a good one. 🙋🏻‍♂️🐺🐺 Een foto die is geplaatst door null (@jordankahana) op 14 okt 2017 om 23:24 CEST