Jongetje met autisme bouwt grootste Titanic-replica van Lego ter wereld Joeri Vlemings

16 april 2018

11u57

Bron: CNN 10 Het leukste van het web De op zijn maiden trip gezonken Titanic blijft 106 jaar later tot de verbeelding spreken. Een IJslandse jongen begon op zijn tiende een gigantische replica van het legendarische schip te bouwen met Legoblokjes. Het werd de grootste ooit. Vanaf vandaag wordt die voor het eerst getoond in de VS, in het Titanic Museum van Pigeon Forge (Tennessee).

Brynjar Karl Bigisson is intussen 15. Hij komt uit de IJslandse hoofdstad Reykjavik en heeft een autismespectrumstoornis. De tiener bouwde de replica met maar liefst 56.000 Legoblokjes. Het schip is acht meter lang en 1,5 meter hoog.

Brynjar speelde vanaf zijn vijfde vaak urenlang met Lego. Zijn aanvankelijke fascinatie voor treinen ruimde daarna baan voor die van boten, nadat zijn grootvader Ludvik Ogmundsson hem had meegenomen op een vissersboot.

Op zijn tiende had hij alles over de Titanic geleerd. De inspiratie om het onzinkbaar gewaande luxeschip ook zelf na te bouwen kwam bij Brynjar opborrelen na een bezoek met zijn mama aan Legoland in Denemarken.

Het project, dat elf maanden in beslag zou nemen, werd een familiegebeuren. Zijn grootvader, een ingenieur, hielp Brynjar, net als zijn moeder, Bjarney Ludviksdottir. Vrienden en familie zorgden mee voor de nodige blokjes. Maar zonder mama, zijn steun en toeverlaat, had hij het naar eigen zeggen nooit gekund.

Dankzij zijn bijzondere bezigheid leerde Brynjar ook beter omgaan met zijn autisme. Voordien voelde hij zich erg eenzaam omdat hij moeite had met communiceren. Nu is hij veel zelfverzekerder en geeft hij interviews over zijn straffe verwezenlijking. Op school kan hij zelfstandig studeren, boekt hij betere resultaten en heeft hij een hechtere band met zijn klasgenoten.