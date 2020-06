Jongetje (9) uit Kenia knutselt vernuftige handwasmachine in elkaar Joeri Vlemings

03 juni 2020

10u55

Bron: BBC 2 Het leukste van het web Ook het Afrikaanse continent is verwikkeld in de lastige strijd tegen het coronavirus. Handen wassen is essentieel, dat weten we al langer. De negenjarige Stephen Wamukota uit Kenia knutselde daarom een ingenieuze handwasmachine in elkaar. Hij kreeg er een nationale prijs van de president voor.

“Ik heb er al twee en ik wil er nog meer maken”, zegt Stephen Wamukota uit Mukwa aan de BBC. Zijn houten constructie heeft twee pedalen, waarmee de zeep en het water kunnen worden bediend. Zo heeft de gebruiker de handen vrij om ze te reinigen zonder nog iets van de machine te moeten aanraken met die handen. Dat is belangrijk om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Officieel telt Kenia iets meer dan 2.000 coronabesmettingen en 71 patiënten die aan Covid-19 overleden. In het dorp van Stephen, Mukwa in Bungoma in het westen van Kenia, zijn er nog geen gevallen.



Het concept van de handwasmachine komt van de kleine Stephen. De jongen kreeg wel hulp van zijn vader James om ze verder te perfectioneren.

Maandag ontving Stephen een presidentiële prijs voor zijn uitvinding. Hij wil later graag ingenieur worden, of wat dacht u?

Meer over BBC

Bungoma

Covid-19

James

Kenia

Mukwa

Mukwa

Stephen