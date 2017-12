Jongetje (10) vergeet camera op het strand. Toestel dobbert al filmend van Engeland naar Duits Waddeneiland Ilse van Heusden

Het jongetje vergat zijn camera bij het Engelse Thornwick Bay. Het toestel werd opgeslokt in zee en spoelde twee maanden later aan op het Duitse Waddeneiland Süderoog, waar maar twee mensen wonen. Zij vonden het fototoestel en konden de jonge eigenaar opsporen. Het leukste van het web Een 10-jarig jongetje was dit najaar op het strand in Engeland zo druk in de branding aan het spelen dat hij zijn waterdichte camera vergat. Het toestel stond aan, en werd al filmend door de golven meegenomen. De wonderbaarlijke reis eindigde twee maanden later aan de andere kant van de Noordzee, waar Duitsers de camera vonden en versteld stonden toen ze de beelden bekeken.

De camera spoelde 800 kilometer verderop aan op het Duitse Waddeneiland Süderoog, waar maar twee mensen wonen: Nele Wree en Holger Spreer. Ze zagen op de geheugenkaart van het waterdichte toestel hoe een jongetje Engels spreekt en zichzelf filmt terwijl hij met een emmertje in de zee speelt. Op de beelden is vervolgens te zien hoe het kind zijn interesse in de camera verliest, het vloed wordt en aan het einde van het filmpje het toestel wordt overspoeld door de golven.

De bewoners van Süderoog plaatsten vorige maand een korte versie van de video op hun Facebookpagina waar de beelden al honderdduizenden keren werden bekeken. Tegen de Britse krant The Guardian zei het stel dat ze hoopte dat ze de eigenaar hopelijk snel zou kunnen opsporen. "Dat zou een mooi kerstcadeau zijn." Een medewerker van de Duitse kustwacht herkende in de beelden de kust van het Engelse Yorkshire en stippelde een mogelijke route uit.

Screenshot YouTube / DGzRS De Duitse kustwacht reconstrueerde de reis van de camera over de Noordzee.

Kerstcadeau

De vader van het jongetje op de camerabeelden werd door een kennis op het krantenartikel gewezen. Hij stuurde de Waddenbewoners een berichtje. "De camera is van mijn zoon. Hij raakte hem kwijt toen hij met zijn oma bij Thornwick Bay was." De eigenaar bleek de 10-jarige William die het toestel vorig jaar met kerst cadeau had gekregen.

Eilandbewoners Wree en Spreer lieten aan The Guardian weten dat ze het Britse gezin hebben uitgenodigd om de camera persoonlijk op te komen halen. Dat kan nog lastig worden, want Süderoog is maar twee keer per week per postboot bereikbaar vanaf het Duitse vasteland. De vader van William heeft gezegd dat hij het toestel graag komt ophalen, maar dat hij toch liever het vliegtuig neemt dan dat hij twee maanden over zee dobbert.

Hallig Süderoog Das gab es mit ziemlicher Sicherheit noch nie :-) Auf Süderoog ist ganz besonderes Strandgut angekommen. Eine Kamera, welche genau berichtet, wie es dazu kam, dass sie am 01.09.17 (vermutlich an der...