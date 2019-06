Jongen met autisme krijgt paniekaanval in pretpark, medewerkster Jen reageert aandoenlijk jv

07 juni 2019

23u54

Lenore Koppelman heeft op Facebook haar dankbaarheid geuit aan een medewerkster van het pretpark Universal Orlando. De vrouw, Jen, reageerde simpel maar efficiënt op een zware paniekaanval van Koppelmans zoontje Ralph dat aan autisme lijdt.

Ralph was heel opgewonden voor de rit in de simulator van Spider-Man in het park Islands of Adventure, vertelt zijn moeder op Facebook. Hij had al heel de dag geduldig zijn beurt afgewacht. Net als het bijna aan hem was, kampte de attractie met technische problemen. “Iedereen werd vriendelijk verzocht om weer naar buiten te gaan”, aldus Koppelman. “En Ralph hield het begrijpelijkerwijze niet meer.”

Ralph ging neer op de grond en begon te snikken, schreeuwen, wiebelen, hyperventileren en moeilijk te ademen. Midden in zijn paniekaanval kwam een medewerkster, Jen genaamd, afgelopen op Ralph. Om hem te kalmeren “ging ze naast hem liggen, terwijl hij het uitschreeuwde”. Ze zorgde er zelfs voor dat hij weer rustig ging ademhalen. “Ze sprak zo rustig tegen hem. Terwijl hij snikte en schreeuwde, spoorde zij hem zachtjes aan om het er allemaal uit te laten.” Toen Ralph gekalmeerd was, mocht hij zelfs iets uit de souvenirwinkel kiezen.

Bij Universal Studios krijgt iedereen een speciale opleiding om te leren omgaan met mensen met speciale behoeften, zei Jen nadien aan Koppelman. Die wil nu samen met haar echtgenoot sparen om opnieuw naar het attractiepark te kunnen gaan met Ralph om hem alsnog de Spider-Man-rit te laten beleven.