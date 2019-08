Jonge ober zet zich bij eenzame veteraan (91) en vertedert Facebook jv

20 augustus 2019

12u37

Bron: WTAE 0 Het leukste van het web Een 91-jarige oorlogsveteraan, gekend als Frank, kwam op z’n eentje iets eten in de Eat’n Park van Belle Vernon, Pennsylvania. Dylan Tetil, de jonge ober die hem bediende, zette zich bij de eenzame man en liet hem vertellen. Een andere klant maakte foto’s van het mooie tafereel en zette die op Facebook. De post kreeg al meer dan 192.000 likes.

Lisa Meilander uit Elizabeth Township was met haar gezin ook in het restaurant aan het dineren. Ze zag hoe Dylan Tetil de eenzame veteraan gezelschap hield en was vertederd. Ze nam foto’s en publiceerde die met het pakkende verhaaltje erbij op Facebook.

“De man verontschuldigde zich omdat hij niet goed hoorde”, schreef Meilander. “Hij was vergeten zijn hoorapparaat aan te doen. Hij had gehoorschade opgelopen tijdens de oorlog. Hij was 91 en had heel wat te vertellen. Dylan luisterde geduldig en gaf hem alle aandacht. Uiteindelijk excuseerde de man zich omdat hij zoveel babbelde. ‘Ik ben alleen nu, en heb niet vaak iemand tegen wie ik kan praten’, zei hij.”

Dylan, de ober met een gouden hart, lachte eens naar hem en zei dat hij van het gesprek genoot. Hij hielp Frank ook met zijn bestelling en betaalde zijn eten. Tijdens zijn pauze kwam Dylan opnieuw bij Frank zitten om naar hem te luisteren.

Hij voegde er nog aan toe: “Dit moet de jongere generatie terugdoen, vind ik. Voor wat hij voor ons land heeft gedaan. Hij heeft zijn gehoor, zijn zicht, alles opgeofferd voor de veiligheid van ons land.”