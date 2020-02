Jonge mama ontdekt waarom zelfbruiner en borstvoeding niet samengaan Sven Van Malderen

18 februari 2020

22u14

Bron: Metro.co.uk 0 Het leukste van het web Borstvoeding en zelfbruiner? Allesbehalve een ideale combinatie, zo blijkt. Keziah Jozefiak (20) verovert met de grappige foto van haar baby wel (bijna) alle harten op internet.

De Britse jongedame wilde op valentijnsdag een hapje gaan eten met haar vriend James Smith. Even nog haar zoontje de borst geven en dan was ze er helemaal klaar voor. Helaas stond ze er niet bij stil dat ze zich net ingesmeerd had met zelfbruiner. Het resultaat? Dat hele goedje rond zijn lippen, neus en kin.

Het leutige plaatje werd intussen op haar Twitterprofiel al meer dan honderdduizend keer geliket. “Ik moest even schaterlachen toen ik Raf zo zag”, vertelt Jozefiak. “Met die mond leek hij als twee druppels water op Homer Simpson.”

someone please remind me to wash my tan off before feeding raf please 🥴 pic.twitter.com/6ggDxwu7RQ k🍒(@ kozefiaak) link

“Hij lag te slapen, dus dacht ik even tijd voor mezelf te hebben”, gaat de vrouw uit Derby verder. “Maar plots werd hij toch wakker. Mijn eerste reflex was om hem te geven wat hij nodig had. Ik wist ook niet dat die smurrie zo makkelijk op hem zou blijven kleven. Dit is de eerste en laatste keer dat dit me overkomt, wees daar maar zeker van.”

Jozefiak is ruim een uur bezig geweest om haar zoon weer fatsoenlijk te krijgen. “Hij vond het zelf ook hilarisch, al dat geveeg in zijn gezicht. Dankzij de babyolie zag hij er glanzender en properder uit dan ooit.”

Kritiek

Naast alle enthousiaste reacties kwam er echter ook kritiek. Sommigen vonden dat Jozefiak haar baby in gevaar gebracht had met die gevaarlijke chemicaliën. “Niemand hoeft zich ongerust te maken, hij heeft er geen letsels aan overgehouden. De kinderbescherming hoeft dus niet gebeld te worden”, pareerde ze.

“Sommige baby’s kunnen inderdaad gevoelig zijn aan de ingrediënten van een zelfbruiner, maar dat lijkt me hier niet het geval”, legt borstvoedingsexperte Pinky McKay uit. “De kans is ook groot dat de tepels van de moeder niet ingesmeerd waren, dan is er helemaal niets aan de hand.”

“Het scenario is zo herkenbaar: mama wil enkele minuten voor zichzelf, de baby begint plots te huilen en hop... Het kwaad is geschied. Jammer dat anderen zich dan geroepen voelen om scherpe commentaar te geven. De perfecte ouder ben ik nog nooit tegengekomen.”