Jonge goochelaar werd in twee jaar tijd miljonair met virale trucs: “De volgende stap is mijn eigen show op Netflix” avh

18 maart 2018

10u02

Bron: Business Insider 0 Het leukste van het web Twee jaar geleden was hij nog student en verdiende hij wat geld door zijn goocheltrucs op huwelijken te tonen. Vandaag is Julius Dein miljonair en de populairste goochelaar ter wereld. Miljoenen fans van over de hele wereld volgen hem op sociale media.

De carrière van de 23-jarige Julius Dein leest als een sprookje. Twee jaar geleden moest hij het nog doen met feestjes en huwelijken, vandaag reist hij de hele wereld rond met zijn goocheltrucs. Geen zaalshows of tv-programma’s, maar de kracht van sociale media hebben hem intussen miljoenen opgeleverd. Over alle sociale mediakanalen heen heeft Dein al 20 miljoen fans rond zich verzameld.

Move over Copperfield

Dein reist de wereld rond en verrast mensen met zijn magie. Maar behalve een fantastisch goochelaar is Dein ook een meester in sociale media. Hij deelt zijn goocheltrucs op Instagram, YouTube, Snapchat en Facebook en net daarmee onderscheidt hij zich van zijn collega’s. Terwijl David Copperfield het met minder dan 100.000 volgers moet doen, goochelt Dein online voor miljoenen fans.

Nieuw tijdperk

De tijd van onaantastbare en afgeborstelde goochelaars is voorbij. Het tijdperk van Julius Dein is aangebroken, een jonge goochelaar die zich tussen het volk begeeft met zijn trucs. Zelfs wanneer een truc mislukt, deinst hij er niet voor terug om die toch op sociale media te gooien. “Mensen zeggen dat ik het nieuwe soort goochelaar ben, niet zoals de old-school David Blaine", vertelt Dein aan Business Insider. "Hij was zeven jaar geleden heel groot. Ik gebruik social media, en dat is nu groot. Social media maken de nieuwe generatie supersterren.”

Netflix

Dein zet sociale media volledig naar zijn hand en duikt daarmee in een leemte die andere goochelaars niet hebben opgevuld. Toch denkt Dein nu al verder: “De volgende stap is een badass show op Netflix!” Wij kijken er alvast hard naar uit.