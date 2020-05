Jonge duiker (13) vindt prothese terug, eenbenige surfer dolgelukkig mvdb

15 mei 2020

10u45

Bron: Bron: USA Today 5 Het leukste van het web Een eenbenige Amerikaan die zijn beenprothese verloor tijdens het surfen voor de kust van Florida, heeft na weken het dure hulpstuk terug. Dat heeft hij te danken aan de dertienjarige Sebastian.

Carter Hess is zijn hele leven al gepassioneerd surfer. Als uitgestuurd militair trapte hij in 2012 op patrouille in Afghanistan op een bermbom en verloor zijn linkerbeen. Hij kreeg na revalidatie een gepersonaliseerd titanen kunstbeen van ruim 2.700 euro en kon zo zijn hobby opnieuw uitoefenen. Hess reisde sindsdien al naar Bali en Hawaï in zijn zoektocht naar the perfect wave. Hij surfte vorige maand voor de kust van St. Andrews State Park toen hij terechtkwam in een golf waarbij zijn kunstbeen loskwam en in zee verdween. Een zoektocht met de hulp van vrienden bracht geen soelaas.

De dertienjarige Sebastian Morris ging vorige week met zijn vader duiken nabij een golfbreker en dook het kunstbeen op. Het lag half begraven op de zeebodem. Zijn vader contacteerde de plaatselijke krant The Panama City News Herald. Misschien kon een artikel helpen bij het opsporen van de onbekende rechtmatige eigenaar. Met succes. Een vriend van Carter las het stukje en begreep dat dit wel eens om de prothese van Carter kon gaan. Net in die omgeving hadden ze vruchteloos gezocht.



Via sociale media kwamen de veteraan en de tiener met elkaar in contact. Op dinsdag kreeg Carter zijn prothese terug, als dank deed hij Sebastian en zijn ouders een restaurantetentje cadeau. Carter is vol lof over de jonge Sebastian. Als zijn vader het toelaat, gaan de twee binnenkort diepzeeduiken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.