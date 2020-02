Joe is 107, maar toch cruiset hij nog met zijn verloofde in Mercedes cabrio rond Erik Kouwenhoven

11 februari 2020

21u41

Bron: Power Nation TV 9 Het leukste van het web Dat autorijden in een open cabriolet tot op hoge leeftijd leuk blijft, bewijst de 107-jarige Joe Newman uit Sarasota (Florida). In de video is te zien hoe hij geniet van de tochtjes met zijn 99-jarige verloofde.

Joe zit al negentig jaar achter het stuur, maar sinds kort bezit hij ook een Mercedes SLK 320. Het stond altijd op zijn wenslijstje om een rode cabriolet op de kop te tikken, vertelt hij tegen Power Nation TV.

Newman werd geboren een jaar nadat de Titanic zonk en is hoogstwaarschijnlijk de oudste man die nog met de auto rijdt in de Verenigde Staten. Newman maakte twee wereldoorlogen mee en hielp samen met zijn inmiddels overleden vrouw programma’s te ontwikkelen voor mensen met een ontwikkelingsstoornis. Toen hij 101 was, besloot hij zich kandidaat te stellen voor het Congres.

Wat zijn geheim voor de eeuwige jeugd dan wel is? “Fysiek en mentaal bezig blijven. En blijven ademen natuurlijk”, klinkt het.

De rode Mercedes kocht Joe naar verluidt over van zijn dokter. Genieten doet hij zeker van de toertjes die hij samen met zijn nieuwe verloofde Anita Sampson maakt. “Meestal hou ik wel mijn ogen dicht als ik naast hem zit", laat ze optekenen. Zijn rijkunsten mogen dan bij haar iets minder in de smaak vallen, het beeld van de twee oudjes in een rode cabriolet blijft prachtig.