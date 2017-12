Jingle Bells in de lucht: deze piloot tekent met zijn vliegtuig een... kerstboom FT

De piloot aan boord van een Airbus 380 van luchtvaartmaatschappij Emirates zit al volop in de kerstsfeer. Hij tekende deze namiddag met zijn vliegtuig een kerstboom - mét kerstballen en een piek - boven Duitsland. Zijn vlucht was helemaal live te volgen via Flightradar. Het gebeurt trouwens wel vaker dat piloten tekeningen maken in de lucht. Vorig jaar werden er ook boven Nederland en Engeland al kerstbomen getekend. Het gaat meestal om vliegtuigen die een testvlucht maken en dus geen passagiers aan boord hebben. Deze zomer nog bleef een Boeing 787 zo liefst zeventien uur in de lucht boven de Verenigde Staten. De piloot tekende toen een vliegtuig in de lucht, met neus, staart én vleugels. Een test die het toestel moest volbrengen voor het een certificaat kreeg, klonk het toen. En zeg nu zelf: zo'n tekening maken in de lucht is een pak origineler en creatiever dan gewoon wat doelloos heen en weer te vliegen...

The best tree topper is definitely an airplane. https://t.co/CEadIGqKtt pic.twitter.com/bhyxebQkWt Flightradar24(@ flightradar24) link

Some early “Season’s Greetings” from one of Flight Test Teams in Hamburg 🎄✈️ https://t.co/k71QhMrgmF @flightradar24 pic.twitter.com/FURAnB3qp3 Airbus(@ Airbus) link