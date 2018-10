Jef Neve nu ook als optische illusie Gudrun Steen

10 oktober 2018

12u57

De Koksijdse tattoo-artiest Vincent Hocquet heeft voor pianovirtuoos Jef Neve een gepersonaliseerde slipmat met optische illusie vervaardigd. Het kunstwerk is gebaseerd op een foto die Rob Walbers van Neve nam.

Een slipmat is een soort bescherming voor op een langspeelplaat. “De techniek is gebaseerd op die van de fenakistiscoop, zeg maar de voorloper van de animatiefilm en bovendien een uitvinding van de Belg Joseph Plateau. Als de slipmat, een hebbeding bij vinyl-liefhebbers, ronddraait dan komt de animatie tot leven via de stroboscoop (de applicatie kan je downloaden op de smartphone) of met een shutterspeedcamera. Neve was alvast "super content met zijn bijzonder gadget.”