Je zal maar Valentijn heten en ook nog eens op Valentijnsdag geboren zijn Simone van Zwienen

14 februari 2019

09u43

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze een eigen dag hebben. Deze Valentijns kunnen dat wél! Maar staat zo'n liefdevolle naam ook garant voor romantiek?

Valentine Valentijn (58) uit Groningen heeft met stip de meest romantische naam van heel Nederland én ze is ook nog eens op Valentijnsdag geboren. “Ja, het is echt waar”, verzekert de Groningse. “De meeste mensen geloven niet dat ik echt zo heet. Mensen die mij kennen roepen dan ‘je raadt nooit wanneer ze geboren is’. Ja, op Valentijnsdag. Dat kan niet, is dan vaak de reactie.”



Toch is het echt zo. “Ik heb ook weleens tegen mijn moeder gezegd ‘hoe heb je het voor elkaar gekregen?’ Maar het was helemaal niet gepland. De pil was er niet eens toen ik geboren werd. Ik zei wel tegen haar ‘Dat heb je knap voor elkaar gekregen’. Dat vond ze zelf ook wel.”



Ook als Valentine op een andere dag geboren zou zijn, had ze haar naam gekregen. “De naam hadden mijn ouders al klaar liggen. Ik geloof dat ik Valentino had geheten als ik een jongetje zou zijn geweest. Dat hebben ze ooit gezegd. Valentijnsdag was in die tijd - 1961 - helemaal niet bekend. Dat is pas later vanuit Amerika naar Nederland overgewaaid en commercieel geworden.”

Elke dag Valentijnsdag

Het grote voordeel is dat bijna niemand haar verjaardag vergeet. “Op alle kaarten die ik op mijn verjaardag krijg staat altijd Valentine of Valentijn, dat is natuurlijk wel bijzonder. Ik ben zelf natuurlijk aan mijn naam gewend, maar ik snap wel dat anderen verbaasd zijn als ze het horen.”



Iemand met zo’n liefdevolle naam kan niet anders dan ook romantisch zijn, toch? “Ja, ik ben wel romantisch. Maar mijn man is niet romantisch, helemaal niet”, lacht ze. “Dus dan verdwijnt dat in de loop van de tijd. Ik stuur wel altijd mijn man, kinderen en ouders valentijnskaarten. En mijn 95-jarige vader zingt voor mij op mijn verjaardag altijd My Funny Valentine.”



Volgens Valentine zou het eigenlijk elke dag Valentijnsdag moeten zijn. “Je moet altijd aandacht hebben voor elkaar, niet alleen op deze dag. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Maar het is leuk dat zo’n dag er is.”

‘Eigenlijk is mijn hele familie naamziek’

Tabitha Valentijn (48) uit Voorthuizen is zo gek op haar achternaam, dat ze na haar trouwen haar meisjesnaam aanhield.



Heel de Rotterdamse familie Valentijn - dat zijn er al gauw een stuk of 150 - komt rond Valentijnsdag samen. “In een grote kantine, met een bandje. Al die Valentijns bij elkaar, dat is uniek hoor. En het wordt elk jaar drukker, omdat er steeds meer Valentijntjes bij komen. We hebben ook met zijn allen een Facebookgroep. En ik heb een bloemenzaak gehad, die heette Valentines. Eigenlijk zit het soms tegen het ziekelijke aan. We zijn allemaal een beetje naamziek. Op een gezonde manier.”



Zelfs haar eigen kinderen zijn ermee besmet. “Mijn dochters wilden ook het liefst Valentine heten, en Valentijn als het jongetjes waren. Dat heb ik niet gedaan, dat vond ik zielig. Maar we hebben wel een Valentijn Valentijn in de familie.”



Uitgerekend rond deze periode wordt Valentijn vaak om haar naam gevraagd. “Bijvoorbeeld als ik bij de bakker een taart bestel of een gourmetschotel bij de slager. Dan hoor ik opeens ‘Oh dat is toch wel een heel mooie naam’. Dat is toch ook toevallig. Terwijl ik er dan al een jaar kom.” Nog zoiets leuks: “Als het overal versierd is voor Valentijnsdag en we hebben de kleintjes bij ons, dan zeggen ze ‘Oh mama, kijk nou ze hebben overal jouw naam opgehangen. Dat snappen ze dan niet.”



Tabitha dacht altijd dat ze heel veel valentijnskaarten zou krijgen. “Maar dat valt wel mee. We vinden ook niet dat wij romantisch moeten zijn. Iedereen moet maar romantisch naar ons zijn, want wij hebben een romantische naam. Zelf doe ik eigenlijk niks aan Valentijnsdag, ik ben al twintig jaar getrouwd en mijn man vindt het te commercieel. Ik heb elke dag mijn Valentijntje bij me, zegt hij altijd.”

Valentijn (4) is nu al in trek bij de meisjes

De 4-jarige Valentijn van den Berg uit Nootdorp heeft nog geen ervaring met relaties. “Maar mijn ouders vinden mij een echte hartendief.”



Vader Maarten en moeder Brenda vonden Valentijn gewoon een leuke naam. “Het is altijd een beetje zoeken naar namen, op een gegeven moment kwam deze voorbij en daar werden we allebei enthousiast van.” Dat de kleine Valentijn vlak voor Valentijnsdag werd geboren, had daar verder niets mee te maken. “Ik weet niet wat we zouden hebben gedaan als hij ook echt op 14 februari zou zijn geboren. Dat wordt het misschien zo’n ding: Valentijn op Valentijnsdag.”



Valentijn vindt zijn naam nu nog hartstikke leuk. “Misschien zegt hij later: wat heb je me aangedaan?” grapt zijn moeder. “We zeggen wel af en toe voor de grap dat hij een dag heeft met zijn naam. Wie heeft dat nou? Hij gaat dan lachen, want echt snappen doet hij het nog niet.”



Of zijn naam garant zal staan voor romantiek? “Dat hopen we. Hij heeft nog geen liefdes gehad, maar ik ga ervan uit dat dat nog wel komt. Hij heeft op de crèche gezeten, daar was hij al in trek bij de meisjes. Maar of dat nou door zijn naam kwam…”